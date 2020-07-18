Роухани: коронавирусом заражены 25 миллионов иранцев

В субботу, 18 июля, президент Ирана Хасан Роухани заявил в своем выступлении, которое транслировалось по телевидению, что в настоящий момент коронавирусом заражены 25 миллионов иранцев; еще 35 миллионов – под угрозой заражения, сообщает IRNA.

Накануне официальные источники в Иране сообщали о 269440 заболевших COVID-19.

По словам Роухани, за последние 150 дней в больницы поступили около 200 тысяч пациентов с коронавирусом. Ссылаясь на прогнозы минздрава, президент подчеркнул, что в последующие 150 дней это число может возрасти, по крайней мере, вдвое. При этом, примерно половина заболевших, по наблюдениям врачей, болеют бессимптомно, являясь сами опасными разносчиками заболевания, поскольку считают себя здоровыми и не заботятся об окружающих.

Иран, население которого составляет около 80 миллионов человек, является наиболее пострадавшим от пандемии государством Ближнего Востока.