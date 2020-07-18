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NEWSru.co.il :: Здоровье18 июля 2020 г., 20:39

Данные минздрава Израиля по коронавирусу: число умерших возросло до 400

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Данные минздрава Израиля по коронавирусу

Вечером в субботу, 18 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 49204 заразившихся. В настоящий момент заражены 27502 человека. 400 заболевших умерли.

Состояние 217 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 131 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

589 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 21302 выздоровели после коронавируса.


Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 30965 тестов.

Напомним, в ночь на 17 июля члены правительства на специальном совещании, проходившем в режиме видеоконференции, одобрили введение новых ограничений.

Открывая это совещание Биньямин Нетаниягу предупредил: если немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных вырастет в 8 раз и составит 1600 человек.


В пятницу, 17 июля, с 17:00, вступили в силу следующие ограничения:

- закрыты спортивные залы и спортивные студии, за исключением объектов, используемых для спорта высоких достижений;
- рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости;
- запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 10 человек, и на открытом воздухе - 20 человек (за исключением рабочих мест и членов одной семьи. проживающих вместе).

Утром во вторник, 21 июля, для посетителей закроются рестораны и кафе. Заказ можно будет забрать самим или оформить доставку.

Ограничения, которые будут действовать по пятницам и заканчиваться в воскресенье утром:

- Не будут работать магазины, торговые центры, парикмахерские, библиотеки, зоопарки, музеи и выставочные залы, бассейны и туристические объекты.
Этот запрет не касается продуктовых магазинов и аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники. Также продолжат работать бассейны при гостиницах.

Ограничения, которые будут действовать в будни:
- На 50% будет сокращено количество сотрудников в офисах в государственных учреждениях;
- Будут закрыты столовые на предприятиях.

Разошлись мнения присутствующих также по поводу работы детских летних лагерей. Окончательное решение об ограничениях в образовательной системе должны будут принять глава правительства Биньямин Нетаниягу и глава правительства по ротации Бени Ганц. Пока решение не принято – в образовательной системе нет новых ограничений.


При этом министры договорились продвигать через Кнессет принятие закона о введении карантина на выходные дни. При этом ограничения не коснутся судов, массовых акций протеста, а также работы продуктовых магазинов.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что нарушение указанных ограничений является уголовным преступлением.

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