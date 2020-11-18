Коронавирус в Израиле: 136 больных в критическом состоянии, 125 подключены к аппаратам ИВЛ

В 19:06, в среду, 18 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:22.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 326200 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 8148 человек. 2738 заболевших COVID-19 умерли.

539 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 308 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 136 из них в критическом состоянии, 125 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Состояние 82 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 56619 тестов. В 1,5% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1116), Нацерете (368) и Тель-Авиве-Яффо (306). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав Израиля: индекс инфицирования коронавирусом вырос до 1,08

17 ноября минздрав Израиля сообщил, что индекс инфицирования R0 коронавирусом в стране вырос до 1,08. То есть в среднем каждый зараженный заражает более чем одного человека, а потому число зараженных начало увеличиваться.

Во многих населенных пунктах, особенно в арабском секторе, индекс инфицирования в течение последней недели составляет около 1,1. В ультраортодоксальном секторе – 0,97. В других секторах – около 1,0.

Рост индекса инфицирования может привести к отказу правительства от дальнейших шагов по ослаблению карантинного режима.

Как определить "цвет" вашего населенного пункта?

Новые послабления и ограничения в режиме карантина

16 ноября кабинет по борьбе с коронавирусом, с одной стороны, утвердил серию новых шагов в послаблении режима карантина, с другой – введение новых ограничений в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах.

Послабления в режиме карантина: - Кабинет поддержал договоренность, достигнутую ранее между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Бени Ганцем относительно возвращения к очным занятиям учащихся 5-6 классов (hей, вав). Согласно решению кабинета, учащиеся пятых-шестых классов в "зеленых" и "оранжевых" населенных пунктах вернутся в классы на следующей неделе (24 ноября).

- 1 декабря возобновятся очные занятия у учащихся 11 и 12 классов.

- На брифинге, состоявшемся после заседания кабинета, глава правительства Биньямин Нетаниягу упомянул, что была достигнута договоренность об открытии в рамках эксперимента нескольких крупных торговых центров.

Ужесточения в режиме карантина: Действующий ныне режим карантина будет ужесточен в населенных пунктах с высоким уровнем заболеваемости для того, чтобы иметь возможность купировать цепочки заражения.

- В "красных" населенных пунктах вводятся дополнительные ограничения на передвижение и работу торговых точек. Будет ужесточен контроль за соблюдением карантинных мер.

- В "оранжевых" населенных пунктах будет введен ночной "комендантский час".

- В два раза будет сокращен переходный период от "оранжевого" к "красному" индикатору по системе "Светофор".

- Будут существенно увеличены штрафы за нарушение карантинных ограничений.

План "Светофор" был предложен гендиректором больницы "Ихилов" профессором Рони Гамзу в период его нахождения на посту координатора национальной программы "Маген Исраэль".

План получил название "Светофор" из-за цветов, которые используются для обозначения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах: "красный", "оранжевый", "желтый" и "зеленый".

Населенный пункт, получивший 7 и более, будет обозначаться как "красный", от 6 до 7 баллов – "оранжевый", от 5 до 6 – "желтый", и менее 4,5 – "зеленый".

Вместе с тем члены межведомственной группы могут с учетом более точных данных "раскрашивать" отдельные районы города.

Самые строгие карантинные меры предусмотрены для "красных" городов с высоким уровнем заболеваемости и высокой скоростью заражения. В "оранжевых" городах карантинные меры будут чуть менее строгие. Например, в "красных" городах будет запрещено нахождение более 10 человек в закрытом помещении и 20 – на улице, в "оранжевых" – до 25 человек в помещении и до 50 – на улице.