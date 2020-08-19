Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 1700 заразившихся, более 1300 выздоровели, 21 больной умер

Утром в среду, 19 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 96996 (+1732 за сутки) заразившихся. В настоящий момент заражены 23779 (+380) человек. 72498 (+1331) выздоровели после коронавируса. 719 (+21) заболевших умерли.

Отметим, что впервые с момента начала эпидемии в Израиле зафиксирована в течение одного дня смерть более 20 заболевших COVID-19.

798 (-29) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 401 (-9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 118 (+5) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 157 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 27799 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3748), Бней Брак (1252), Модиин Илит (1085), Тель-Авив-Яффо (986), Ашдод (669).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства в 8:15 утра с указанием времени 7:45. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:12, вышел на официальном сайте минздрава в 11:13 (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".