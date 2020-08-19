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NEWSru.co.il :: Здоровье19 августа 2020 г., 22:52

Минздрав обнаружил еще 13 случаев смерти от коронавируса, которые не учтены в статистике

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Минздрав обнаружил еще 13 случаев смерти от коронавируса, которые не учтены в статистике

В среду, 19 августа, после того как министерство здравоохранения исправило ошибку и внесло в официальную статистику смертей от коронавируса 53 случая в домах престарелых и гериатрических центрах, радиостанция "Кан Бет" передала, что в ходе проверки выяснилось, что имеются и другие данные, которые не попали в отчеты минздрава.

По информации "Кан Бет", в официальную статистику не были включены данные о больных, скончавшихся от коронавируса или его осложнений в стенах своего дома.

По данным на вечер 19 августа, речь идет еще о 13 случаях. Радиостанция передала, что минздрав совместно с больничными кассами продолжает сверять данные.


Вместе с тем, сайт Walla News пишет, что еще два месяца назад Исследовательско-аналитический центр Кнессета предупреждал о существовании проблемы учета данных из гериатрических заведений в статистике минздрава.

В отчете говорилось, что в базу данных минздрава попадают только те случаи, когда коронавирус был подтвержден лабораторными тестами, и не учитываются смерти в случае если подозрение на коронавирус не было подтверждено тестом. Таким образом, говорилось в отчете центра, в базу данных минздрава попадали, главным образом, данные из больниц.

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