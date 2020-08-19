Коронавирус в Израиле: заражены 23918 человек, с начала эпидемии умер 781 человек

Вечером в среду, 19 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 97783 заразившихся. В настоящий момент заражены 23918 человек. 73084 выздоровели после коронавируса. 781 заболевший умер.

Отметим, что в официальной статистике можно увидеть резкий скачок количества умерших от коронавируса. Это произошло после того, как минздрав исправил ошибку и внес в официальную статистику 53 случая смерти от коронавирса, которые произошли в июле и августе в домах престарелых.

793 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 398 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 118 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 164 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют Эйн-Накуба, Ярка и Модиин Илит

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3748), Бней Брак (1252), Модиин Илит (1085), Тель-Авив-Яффо (986), Ашдод (669).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства в 8:15 утра с указанием времени 7:45. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:12, вышел на официальном сайте минздрава в 11:13 (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".