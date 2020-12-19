В Израиле начинается кампания по вакцинации населения от коронавируса

В субботу, 19 декабря, в Израиле официально стартует кампания по вакцинации населения от коронавируса. Вечером в больнице "Шиба" прививки будут сделаны премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу и министру здравоохранения Юлию Эдельштейну. Процесс вакцинации будет транслироваться в прямом эфире. В воскресенье, 20 декабря, вакцину получит президент Израиля Реувен Ривлин.

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Напомним, в конце минувшей недели министерство здравоохранения опубликовало официальное решение о порядке вакцинации от коронавируса в стране.

Первыми вакцину получит медицинский персонал больниц, потом – медперсонал больничных касс, частных клиник и зубоврачебных кабинетов.

После этого прививка будет сделана персоналу гериатрических и психиатрических больниц, а также студентам медицинских факультетов, проходящим практику в больницах, МАДА и службах спасения.

Затем вакцину получат сотрудники и жильцы домов престарелых старше 60 лет. Пожилые люди, не проживающее в домах престарелых и хостелях, а также их сиделки, смогут на этом этапе пройти вакцинацию, получив разрешение от больничной кассы.

После того, как будут привиты три первых группы, начнется вакцинация израильтян, входящих в "группу риска". К ним относятся люди с диабетом, ожирением, гипертонией, гематологическими заболеваниями и заболеваниями иммунной системы (в случае с пациентами с ослабленной иммунной системой будут одновременно привиты члены их семей).

За этим последует вакцинация групп, которые вступают в контакт с наибольшим количеством людей: это учителя и работники детских садов, социальные работники, заключенные и работники тюрем, сотрудники служб спасения.

ЦАХАЛ и службы безопасности представят минздраву план вакцинации и в соответствии с этим получат необходимое количество доз вакцины.