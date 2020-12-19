Иерусалим:
10 - 17°
Тель-Авив:
13 - 21°
Эйлат:
15 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье19 декабря 2020 г., 09:32

В Израиле начинается кампания по вакцинации населения от коронавируса

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Израиле начинается кампания по вакцинации населения от коронавируса

В субботу, 19 декабря, в Израиле официально стартует кампания по вакцинации населения от коронавируса. Вечером в больнице "Шиба" прививки будут сделаны премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу и министру здравоохранения Юлию Эдельштейну. Процесс вакцинации будет транслироваться в прямом эфире. В воскресенье, 20 декабря, вакцину получит президент Израиля Реувен Ривлин.

- Вакцинация от коронавируса: технологии, ожидания и риски. Интервью с профессором Шепшеловичем


Напомним, в конце минувшей недели министерство здравоохранения опубликовало официальное решение о порядке вакцинации от коронавируса в стране.

Первыми вакцину получит медицинский персонал больниц, потом – медперсонал больничных касс, частных клиник и зубоврачебных кабинетов.

После этого прививка будет сделана персоналу гериатрических и психиатрических больниц, а также студентам медицинских факультетов, проходящим практику в больницах, МАДА и службах спасения.

Затем вакцину получат сотрудники и жильцы домов престарелых старше 60 лет. Пожилые люди, не проживающее в домах престарелых и хостелях, а также их сиделки, смогут на этом этапе пройти вакцинацию, получив разрешение от больничной кассы.

После того, как будут привиты три первых группы, начнется вакцинация израильтян, входящих в "группу риска". К ним относятся люди с диабетом, ожирением, гипертонией, гематологическими заболеваниями и заболеваниями иммунной системы (в случае с пациентами с ослабленной иммунной системой будут одновременно привиты члены их семей).

За этим последует вакцинация групп, которые вступают в контакт с наибольшим количеством людей: это учителя и работники детских садов, социальные работники, заключенные и работники тюрем, сотрудники служб спасения.

ЦАХАЛ и службы безопасности представят минздраву план вакцинации и в соответствии с этим получат необходимое количество доз вакцины.


В дальнейшем, по мере поступления в Израиль заказанных вакцин, продолжится вакцинация населения страны.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:16 Россия: за сутки выявлены более 28 тысяч заразившихся коронавирусом, 585 больных умерли
10:52 Украина: за сутки выявлены около 12 тысяч заразившихся коронавирусом, 213 больных умерли
09:32 В Израиле начинается кампания по вакцинации населения от коронавируса
08:40 Коронавирус в мире: более 75,7 млн заразились, около 1,7 млн умерли. Статистика по странам
06:45 FDA разрешил для использования вакцину компании Moderna от коронавируса
22:58 В одной из больниц штата Теннеси медсестра потеряла сознание после прививки
16:32 Коронавирус в Израиле: более 700 человек в больницах, 429 в тяжелом состоянии
15:57 Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от коронавируса в прямом эфире
14:04 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены 2170 заразившихся, 21 больной умер
11:11 Коронавирус в Израиле: 34 "красных" населенных пункта по оценке минздрава, 21 – по оценке кабинета
...