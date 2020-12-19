В Израиле стартовала кампания по вакцинации населения

В субботу, 19 декабря, вечером, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава минздрава Юлий Эдельштейн пришли в больницу "Шиба", чтобы сделать прививки вакциной Pfizer в прямом эфире, положив, таким образом, начало кампании по вакцинации населения от коронавируса.

"Мы привезли миллионы доз вакцины в наш маленький Израиль, еще миллионы привезем позже. Я попросил сделать прививки сначала нам с министром здравоохранения, чтобы подать личный пример", - сказал Нетаниягу. Он обратился к израильтянам с призывом пройти вакцинацию, чтобы страна, в течение последних девяти месяцев переживающая эпидемию, смогла вернуться к нормальной жизни.

Прививку Нетаниягу сделал его личный врач, доктор Цви Беркович. Он сказал, что это "первая ампула вакцины, вскрытая в Израиле".

"Маленький укол для человека, огромный шаг для человечества", - заметил Нетаниягу сразу после прививки.

У въезда в медицинский центр "Шиба" митинговали несколько десятков противников премьер-министра.

Затем прививка от коронавируса была сделана министру здравоохранения Израиля Юлию Эдельштейну. Министр здравоохранения заявил после того, как получил прививку от коронавируса: "Мне жаль разочаровывать распространителей fake news, но у меня не вырос хвост. Все в полном порядке, и я отлично себя чувствую".

Ранее сообщалось, что в этот же вечер будут вакцинированы 50 сотрудников больницы "Шиба".

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Напомним, в конце минувшей недели министерство здравоохранения опубликовало официальное решение о порядке вакцинации от коронавируса в стране.

Первыми вакцину получит медицинский персонал больниц, потом – медперсонал больничных касс, частных клиник и зубоврачебных кабинетов.

После этого прививка будет сделана персоналу гериатрических и психиатрических больниц, а также студентам медицинских факультетов, проходящим практику в больницах, МАДА и службах спасения.

Затем вакцину получат сотрудники и жильцы домов престарелых старше 60 лет. Пожилые люди, не проживающее в домах престарелых и хостелях, а также их сиделки, смогут на этом этапе пройти вакцинацию, получив разрешение от больничной кассы.

За этим последует вакцинация групп, которые вступают в контакт с наибольшим количеством людей: это учителя и работники детских садов, социальные работники, заключенные и работники тюрем, сотрудники служб спасения.

ЦАХАЛ и службы безопасности представят минздраву план вакцинации и в соответствии с этим получат необходимое количество доз вакцины.

В дальнейшем, по мере поступления в Израиль заказанных вакцин, продолжится вакцинация населения страны.