Иерусалим:
7 - 12°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
404
Извините, запрашиваемая страница не найдена.

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

11:48 Комиссия по законодательству утвердила расширение списка "красных" стран
11:24 В море к северу от Акко утонул мужчина
09:43 Коронавирус в Кнессете: девять депутатов помещены в карантин
08:15 Опрос: "Тиква Хадаша" не проходит электоральный барьер
07:46 Тайфун на Филиппинах, более 70 погибших
06:53 New York Times: Пентагон занижал число мирных граждан, погибших в результате ударов ВВС США в Сирии, Ираке и Афганистане
Загрузка...