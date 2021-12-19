Перейти на мобильную версию NEWSru.co.il
Перейти на мобильную версию NEWSru.co.il
и запомнить мой выбор
Иерусалим:
7 - 12°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
19 декабря 2021 г.
11:49
1639907381000
1639907381000
последняя новость: 11:48
ВСЕ НОВОСТИ
В Израиле
Здоровье
Ближний Восток
В мире
Экономика
Недвижимость
Автомобили
Спорт
Досуг
Пресса
Фоторепортажи
афиша
доска
архив
$
3.115 ₪
€
3.529 ₪
1921 год: лорд Бальфур разъясняет смысл «национального очага»
Беннет требует от министров расширить список «красных» стран
Пойманы террористы, совершившие нападение у поселения Хомеш в Самарии
Израиль и палестинцы: приближается эпоха без переговоров
Дипломатия лицемерия, или Куда мы катим мир, туда он и катится
"Я восхищаюсь Нетаниягу, но он должен был отойти в сторону"
Бульдозеры ПА стремительно захватывают Иудею и Самарию
Социальное жилье: знают и молчат
Спортсмены молятся за жизнь Татьяны Тарасовой
Рубальская призналась, почему не хочет слышать о Пугачевой
Чем заняться дома: продолжение "Ведьмака" и "Память" с Тильдой Суинтон
Рождественский карп по-болгарски
404
Извините, запрашиваемая страница не найдена.
ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
11:48
Комиссия по законодательству утвердила расширение списка "красных" стран
11:24
В море к северу от Акко утонул мужчина
09:43
Коронавирус в Кнессете: девять депутатов помещены в карантин
08:15
Опрос: "Тиква Хадаша" не проходит электоральный барьер
07:46
Тайфун на Филиппинах, более 70 погибших
06:53
New York Times: Пентагон занижал число мирных граждан, погибших в результате ударов ВВС США в Сирии, Ираке и Афганистане
Загрузка...