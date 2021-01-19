Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены более 10 тысяч зараженных, 44 больных умерли

Утром во вторник, 19 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 562167 заразившихся (+10478 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 81059 (+623) человек. 477059 (+9811) выздоровели после коронавируса. 4049 (+44) заболевших COVID-19 умерли.

1947 (-42) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1114 (-16) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 347 (+30) из них в критическом состоянии, 277 (+4) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 100693 тестов. В 10,2% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 87 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 98 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Эйлат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 75% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

С 8 января в Израиле действует режим жесткого карантина. По всей видимости, он будет продлен до конца января или до первой декады февраля.

По данным минздрава Израиля на утро 19 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2185113 человек (около 60 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 420015 человек (более 110 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 45 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону). Иногда очередь дают и людям младше 45.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 82% граждан, вакцинированы двумя дозами 17%, в категории 80-89 – 80%/20%, 70-79 – 86%/27%, 60-69% – 69%/18%, 50-59 – 50%/5%, 40-49 – 28%/3%, 30-39 – 15%/2%, 20-29 – 11%/1%, моложе 20 (но не младше 16) – 1%/0%.

18 января Объединенные Арабские Эмираты обошли Израиль в рейтинге темпов вакцинации против коронавируса, отмечает ресурс OurWorldInData. Оценка дается как среднее значение за 7 дней на 100 человек по отношению к общей численности населения. Но Израиль остается одним из мировых лидеров по темпам вакцинации.