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Иерусалим:
18 - 31°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
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Иерусалим:
18 - 31°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
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