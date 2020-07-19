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NEWSru.co.il :: Здоровье19 июля 2020 г., 10:58

Коронавирус в Израиле: почти 28 тысяч зараженных, 406 умерших

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: почти 28 тысяч зараженных, 406 умерших Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в воскресенье, 19 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 49575 заразившихся. В настоящий момент заражены 27729 человек. 406 заболевших умерли. (Сравнение с данными за 18 июля затруднено, так как в субботу отчеты публиковались только вечером).

Состояние 238 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 62 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 130 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

649 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 21440 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.


Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 20236 тестов.



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