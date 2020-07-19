Коронавирус в Израиле: более 28 тысяч зараженных, 409 умерших

Вечером в воскресенье, 19 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 50035 заразившихся. В настоящий момент заражены 28037 человек. 409 заболевших умерли.

Согласно подсчетам минздрава, за последние сутки было выявлено 1437 случаев заражения. После полуночи скончались шесть пациентов.

Состояние 254 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 70 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 129 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 20426 тестов.