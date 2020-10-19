Коронавирус в Израиле: заражены менее 30 тысяч человек, за сутки выявлены около 1000 заразившихся

В 7:35 утра в понедельник, 19 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 7:09 утра. (Причем в 7:38 данные были изменены.)

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 303846 заразившихся (+1014 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 29617 человек (-4110 за сутки). 272015 (+5105 за сутки) выздоровели после коронавируса. 2209 (+19 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1152 (-65 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 619 (-54) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 212 (-25) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 178 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 27100 тестов. Коронавирус выявляли примерно в 3,7% случаев.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3463), Бней Брак (2141), Тель-Авив-Яффо (1199), Ашдод (1012). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Вечером 18 октября глава отдела общественного здравоохранения минздрава Шарон Эльрой-Прайс заявила, что впервые после начала второй волны эпидемии наметилось снижение количества больных в тяжелом состоянии и пациентов, подключенных к ИВЛ. По ее словам, минздрав может первые сказать, что эпидемия находится под контролем. Комментируя план выхода Израиля из эпидемии, Шарон Эльрой-Прайс заявила, что к нему надо относиться как к стратегии по предотвращению третьего всеобщего карантина.



Первый этап выхода из режима общего карантина



В воскресенье, 18 октября, в соответствии с решением правительства, начался первый этап выхода страны из режима общего карантина, введенного 18 сентября. Власти подчеркивают: большинство карантинных мер остаются в силе.

На первом этапе:

– возобновляют работу детские сады (многие, видимо, откроются с 19-20 октября);

– откроются малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей;

– кафе и рестораны начнут оказывать услуги take away;

– снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров;

– откроются национальные парки и пляжи;

– откроются площадь у Стены Плача и Храм Гроба Господня для молитв в небольших группах ("капсулах") согласно плану, который утвердят министерства здравоохранения и внутренней безопасности, СНБ;

– снят запрет на поход в гости при соблюдении ограничения на скопления людей;

– разрешено собираться на открытом пространстве до 20 человек, в помещении – до 10 человек.



Наибольшее опасение властей вызывает процесс возобновления работы детских садов и йешив, так как этот шаг, особенно в "красных" городах может привести к новому всплеску эпидемии коронавирусной болезни.

В ночь на 16 октября возобновлено авиасообщение в соответствии с программой "открытое небо" (как это было до введения общего карантина). Возобновились полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидаются 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir, позднее на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия". В здании аэропорта снова, с определенными ограничениями, работают кафе и рестораны. Один из основных принципов: израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны теперь находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14 дней перед возвращением они не посещали "красные страны". Список "зеленых" стран будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.

Внедрение следующего этапа послаблений начнется не ранее, чем через две недели. Обсуждение нового этапа снятия карантина запланировано на следующую неделю.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Пятый этап – открытие отелей и бассейнов. Переход к нему возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение на проведение конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств.

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.