Коронавирус в Израиле: 114 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 795 умерли

Вечером в четверг, 20 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 99201 заразившихся. В настоящий момент заражены 23870 человек. 74536 выздоровели после коронавируса. 795 заболевших умерли.

19 августа министерство здравоохранения объявило, что была допущена ошибка при учете умерших от коронавируса в домах престарелых и гериатрических центрах, вечером в статистику были включены дополнительно 53 летальных случая. Вечером в среду радиостанция "Кан Бет" передала, что в официальную статистику не были включены данные о больных, скончавшихся от коронавируса или его осложнений в стенах своего дома, речь шла еще о 13 случаях. Таким образом, за последние сутки, по всей видимости, от коронавируса умерли 11 человек.

799 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 389 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 114 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 159 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3675), Бней Брак (1237), Модиин Илит (1039), Тель-Авив-Яффо (975), Ашдод (676).

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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8 утра с указанием времени 7:10. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:18, вышел на официальном сайте минздрава в 11:40 (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".