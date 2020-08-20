Минздрав не подтверждает существование в Израиле "быстрого" теста на коронавирус

17 августа сайт The Times of Israel сообщил, что израильские ученые испытывают новый метод тестирования на коронавирус – с моментальным результатом и точностью около 95%. Для прохождения этого теста требуется образец слюны человека. После полоскания полости рта специальным раствором пациент плюет в специальную трубку, и слюна проверяется работающим от USB прибором размером с пепельницу. Прибор называется SpectraLIT. Анализ слюны занимает одну секунду. Испытания проходят в медицинском центре "Шиба" в Тель а-Шомере. Специалисты из "Шибы" утверждают, что новая технология сможет заменить применяемые сейчас во всем мире тесты PCR, точность которых составляет около 80%.

Данная публикация была переведена на русский язык рядом израильских русскоязычных СМИ. Затем министерство туризма распространило заявление о том, что в Израиле появилась технология, позволяющая получить результаты теста на наличие коронавируса менее, чем за минуту. В заявлении приводились слова директора департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ и советника посольства государства Израиль в РФ Владимира Шкляра: "Министерство здравоохранения в ближайшие дни объявит тендер на оборудование аэропорта Бен-Гурион лабораториями по выявлению COVID-19. И это значит, что новейшие разработки израильских ученых могут позволить вскоре вернуться к прежней жизни, снова путешествовать и не бояться за свою безопасность и здоровье".

При этом министерство здравоохранения в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il заявило, что в Израиле действительно ведется несколько разработок "быстрых" тестов на наличие коронавируса и есть надежда, что в течение ближайших месяцев быстрые тесты могут войти в употребление, однако на сегодняшний день надежной технологии быстрого тестирования не существует.