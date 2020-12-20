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NEWSru.co.il :: Здоровье20 декабря 2020 г., 08:24

Коронавирус в Израиле: более 24 тысяч зараженных, в среднем за неделю 2500 "положительных" тестов в сутки

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: более 24 тысяч зараженных, в среднем за неделю 2500 "положительных" тестов в сутки

В 8:15, в воскресенье, 20 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:33 утра. Сравнение с данными за 19 декабря затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 373363 заразившихся (+17348 за неделю; значительно больше, чем неделю назад; около 2500 в сутки). При этом в настоящий момент заражены 24077 человек (+6738 за неделю). 346212 (+10519 за неделю) выздоровели после коронавируса. 3074 заболевших COVID-19 умерли (+91 за неделю).

734 (+93 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 447 (+126) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 141 (+34) из них в критическом состоянии, 113 (-15) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 136 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 76580 тестов. В 3,7% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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