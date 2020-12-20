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NEWSru.co.il :: Здоровье20 декабря 2020 г., 11:01

Коронавирус в Израиле: около 800 заболевших в больницах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: около 800 заболевших в больницах Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле

В 10:57, в воскресенье, 20 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:01 утра. Сравнение с данными за 19 декабря затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 373655 заразившихся (в течение последней недели в среднем около +2500 в сутки). При этом в настоящий момент заражены 24356 человек. 346217 выздоровели после коронавируса. 3082 заболевших COVID-19 умерли.

799 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 466 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 145 из них в критическом состоянии, 113 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 164 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 61994 тестов. В 3,1% случаев выявлялся коронавирус.


78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

Статистических данных по процессу вакцинации пока нет.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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