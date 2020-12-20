Коронавирус в Израиле: более 800 больных госпитализированы, 151 из них в критическом состоянии

Вечером в воскресенье, 20 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:11.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 374480 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 23650 человек. 3097 заболевших COVID-19 умерли.

801 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 455 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 151 из них в критическом состоянии, 120 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 178 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 62044 тестов. В 3,1% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

Статистических данных по процессу вакцинации пока нет.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).