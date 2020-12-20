"Подставить плечо": в Израиле началась вакцинация врачей и групп риска

В воскресенье, 20 декабря, в Израиле начинается кампания по вакцинации населения от коронавируса вакциной Pfizer. В этот день президент Израиля Реувен Ривлин получил вакцину Pfizer от коронавируса. Прививка была сделана ему в медицинском центра "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава минздрава Юлий Эдельштейн стали первыми израильтянами, получившими вакцину. Также были привиты министр финансов Исраэль Кац, председатель общественного совета "Яд ва-Шем" раввин Меир Лау, генеральный директор больницы "Ихилов" и бывший координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу и группа медиков, работающих в ведущих израильских больницах.

Министерство здравоохранения, в соответствии с договором, подписанным с компанией Pfizer, не оглашает точное число вакцин, полученных до сих пор Израилем. Однако ряд СМИ сообщают со ссылкой на источники в минздраве, что Израиль уже получил около 500-600 тысяч доз вакцины, и каждый день в страну прибывают новые партии.

В рамках массовой вакцинации первыми получают вакцину медицинские работники, а также лица старше 60 лет и люди из группы риска – то есть израильтяне, состояние здоровья которых таково, что они больше других рискуют тяжело заболеть, заразившись коронавирусом.

В домах престарелых вакцинация пока не начинается. В Объединении домов престарелых предполагают, что вакцинация жильцов может начаться на следующей неделе, но на данный момент план вакцинации пациентов домов престарелых и хостелей не составлен.

В дальнейшем вакцинация распространится на все остальное население согласно ранее опубликованному минздравом плану.

Вакцину Pfizer можно давать в течение пяти дней после извлечения ее из заморозки. Каждая бутылочка содержит пять доз вакцины, и ее можно использовать в течение шести часов после открытия. Это означает, что в случае простаивания лаборатории между получателями вакцин часть вакцин может стать негодной для применения. Поэтому в некоторых населенных пунктах в числе первых получателей вакцины может оказаться и молодежь, если этого потребует логистика.

Напомним, дети до 16 лет, а также беременные и кормящие женщины на данном этапе не вакцинируются. Не получат пока вакцину и люди с сильными аллергиями на продукты питания или лекарственные препараты.

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Вакцинация будет проходить как в филиалах больничных касс, так и в специально открытых для этого больничными кассами пунктах вакцинации.

Перед получением вакцины надо будет подписать бланк согласия. Что касается так называемых "зеленых паспортов", которые предлагается выдавать вакцинированным, то окончательное решение об этом еще не принято. Предполагается, что если эта инициатива будет утверждена, то "зеленый паспорт" будет выдаваться через две недели после получения второй дозы вакцины.

Отметим, что на сегодняшний день минздрав не намерен предоставлять гражданам возможность выбирать вакцину. Пока в Израиле есть только вакцина компании Pfizer, однако ожидается, что в ближайшие месяцы в страну поступят также вакцины компании Moderna, основанные на такой же технологии. Получателя вакцины будут извещать, какую именно вакцину ему вкалывают, но право на выбор вакцины предоставлено не будет.

Несмотря на начало вакцинации, правительство Израиля обсуждает возможность нового "дышащего" или даже строгого карантина. Это связано как с ростом заболеваемости в стране, так и с опасениями, что начало вакцинации побудит население расслабиться и прекратить соблюдать указания минздрава. Некоторые новые ограничения уже введены. В частности, минздрав объявил "красными" все страны без исключения. С 20 декабря приезд из любой страны мира в Израиль обусловлен 14-дневным (или при наличии двух отрицательных тестов десятидневным) карантином. Отметим, что с этой недели минздрав считает "красным" Иерусалим, хотя эта оценка еще не утверждена пока кабинетом министров по борьбе с эпидемией коронавируса (кабинет относит Иерусалим к "оранжевым" городам, а потому особо жесткие карантинные меры пока в столице не введены).



