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Иерусалим:
21 - 31°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
29 - 41°
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Иерусалим:
21 - 31°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
29 - 41°
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