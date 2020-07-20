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NEWSru.co.il :: Здоровье20 июля 2020 г., 10:58

Коронавирус в Израиле: более 28400 зараженных, 415 умерших

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: более 28400 зараженных, 415 умерших Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в понедельник, 20 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 50714 заразившихся (+1139 за последние сутки). В настоящий момент заражены 28424 человек (+695). 415 заболевших умерли (+9).

Состояние 259 (+21) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 75 (+13) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 136 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

681 (+32) заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 21875 (+435) выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.


Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 19337 тестов.

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