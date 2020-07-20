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NEWSru.co.il :: Здоровье20 июля 2020 г., 19:47

Коронавирус в Израиле: более 29200 зараженных, 415 умерших

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Коронавирус в Израиле: более 29200 зараженных, 415 умерших

Вечером в понедельник, 20 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 51676 заразившихся. В настоящий момент заражены 29201 человек. 415 заболевших умерли.

Состояние 264 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 80 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 122 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

664 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 22060 выздоровели после коронавируса.


Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 19687 тестов.

Ранее национальный информационно-аналитический центр по борьбе с эпидемией коронавируса в составе Управления военной разведки (АМАН) прокомментировал статистику минздрава, согласно которой наметилось снижение количества выявляемых случаев заражения. Ранее гендиректор минздрава назвал эти данные "обнадеживающими".

В отчете АМАНа, сообщила радиостанция "Кан Бет", указывается, что темпы заражения не изменились. Они объясняют изменения в статистике снижением количества проведенных тестов, а также тем, что среди тестируемых большой процент составляют постояльцы домов престарелых и персонал, а не лица, находившиеся в контакте с больными.


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