Коронавирус в Израиле: 305 умерших, более 20500 заразившихся с начала эпидемии

В субботу, 20 июня, Совет национальной безопасности опубликовал новые данные по коронавирусу. (Отметим, что минздрав обнародовал данные по коронавирусу в последний раз в пятницу, 19 июня, в 17:30; с тех пор информация не уточнялась).

В общей сложности в стране было зарегистрировано 20533 заболевших (+290 за последние сутки). В настоящий момент заражены 4598 человека. 305 заболевших умерли (+1 за последние сутки).

Состояние 39 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 44 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

15630 выздоровели после коронавируса. 161 заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

По данным минздрава, наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян возрасте от 20 до 29 лет.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Рейтинг плотности больных COVID-19 в Израиле: по-прежнему лидируют бедуинские населенные пункты

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,5%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 41-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире.

Минздрав объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус

Также тест рекомендуется пройти всем тем, кто контактировал с больным человеком в школе, во время совместной поездки в транспорте, а также, возможно, просто мог встретиться с ним, например, в школе.

Анализы будут делаться жильцам домов престарелых или социального жилья, гериатрических отделений и клиник, находившимся в контакте с больным человеком.

Анализы можно пройти по направлению семейного врача, который должен определить необходимость такого теста.

Тесты на коронавирус могут пройти особые группы населения, которым минздрав рекомендует такую проверку.

Также тест может пройти любой человек, имеющий симптомы заболевания, находившийся в контакте с больным.

Кроме того, анализ будет делаться всем пациентам, поступившим в больницу и имеющим симптомы коронавируса.

Постепенный выход из карантина в Израиле

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Со среды, 27 мая, официально начался пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

С 15 мая разрешено собираться на открытом воздухе группами до 50 человек.

С 28 мая увеличилось количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем. На городских линиях было разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров). В городских автобусах разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы могут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси могут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 31 мая вузам разрешено проведение лекций с участием не более 50 человек при условии возможности размещения студентов на дистанции не менее двух метров друг от друга. Также с воскресенья возобновится работа ульпанов для изучения иврита и молодежных движений.

В связи с ростом числа заболевших отложено возобновление железнодорожного сообщения, ранее назначенное на 8 июня.

С 8 июня разрешена работа банкетных залов, принимающих не более 250 посетителей одновременно. 17 июня было принято решение возобновлении работы культурного сектора. Проведение мероприятий, рассчитанных на 250 человек, теперь не требует никаких согласований. Для проведения мероприятий, рассчитанных на 250-500 человек, организаторы должны получить разрешение генерального директора министерства культуры и спорта.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 20 июня, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА возросло до 903. 33 новых случая заболевания зарегистрированы в Шхеме и Хевроне.

В настоящее время больны 306 человек; около 5000 человек находятся на карантине.

В статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в арабских кварталах Иерусалима (таких около половины) и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 45000 человек. Около 100 тысяч жителей ПА находились на карантине.

3 июня председатель палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ о продлении чрезвычайного положения на 30 дней, начиная с 4 июня.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 20 июня, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 463429 человек (4427 за последние сутки), более 8,8 млн заболели, более 3,6 млн инфицированы в настоящее время, около 4,7 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 5,3%.

Уже 24 дня на Covid19info нет новых сведений об умерших от коронавируса в Испании.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (121407 умерших, за сутки умерли 719 человек, летальность 5,3%). Далее следуют Бразилия (49090, 1221, 4,7%), Великобритания (42533, 173, 14,1%), Италия (34561, 47, 14,5%), Франция (29617, 14, 15,5%), Испания (28752, ?, 9,9%; минздрав Испании 18 июня дал другую оценку – 27136 умерших, как и 7-17 июня), Мексика (20394, 647, 12%), Индия (12970, 365, 3,3%), Бельгия (9695, 12, 16,0%), Иран (9392, 120, 4,7%), Германия (8960, 14, 4,7%), Канада (8407, 47, 8,2%), Россия (7841, 181, 1,4%), Перу (7660, 199, 3,1%), Нидерланды (6081, 3, 12,3%), Швеция (5053, 0, 9,0%), Турция (4905, 23, 2,6%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Руанде, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии. Больше всего заболевших выявлено в США: около 2,3 миллиона человек. Сотни тысяч заразившихся (>200000) выявлены в Бразилии, России, Испании, Великобритании, Индии, Перу, Италии, Чили.