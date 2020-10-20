"Пациентов не выбирают". Один день в коронавирусном отделении

Сначала на ноги надевают бахилы. Потом нужно надеть защитный комбинезон, молния которого застегивается до самого горла. Обычные медицинские маски для близкого контакта с больными COVID-19 не подходят, в отделение можно войти только с маской N95. Медсестра, которая помогает мне одеваться, проверяет, насколько плотно прилегает маска, и убирает мне волосы под шапочку. После шапочки и маски надевается щиток, полностью закрывающий лицо, потом капюшон. Последними надеваются перчатки, захватывая рукава комбинезона. Идея заключается в том, чтобы у тела не было практически никакого контакта с воздухом. Поэтому в костюме сразу становится довольно жарко, плотно прилегающая к лицу маска затрудняет дыхание, а щиток моментально запотевает. Мне объясняют, что к работе в костюме привыкают, но три часа подряд – это максимум, больше выдержать очень трудно.

Перед облачением нужно снять часы, кольца, цепочки, оставить телефон и все остальные вещи в "чистой" зоне. В "зараженную" часть отделения никакие личные вещи не проносятся.

Одна из мер предосторожности – отсутствие растительности на лице, поскольку борода не дает плотно прилегать маске. Когда "Пнимит вав" превратили в коронавирусное отделение, бородачам среди мужского персонала пришлось сбрить бороды.

"Зато никто из медперсонала коронавирусных отделений в больнице не заразился, – объясняет мне Нонна Барац, заместительница главной медсестры отделения, – потому что соблюдение всех правил снижает риск заражения к минимуму".

Кроме того, всем сотрудникам отделения раз в две недели делают проверки на коронавирус.

"Пнимит Вав" больницы "Ихилов" в Тель-Авиве превратили в коронавирусное отделение несколько недель назад. Сейчас в отделении на 34 койки 24 пациента. Четверо из них находятся в палате интенсивной терапии. Это не отделение реанимации – отделение интенсивной терапии для коронавирусных больных расположено в больнице отдельно. В палату интенсивной терапии, которая существовала в "Пнимит Вав" и раньше, помещают пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, и других тяжелых пациентов, состояние которых однако не требует перевода в реанимацию. В палате интенсивной терапии всегда находится один медбрат или медсестра. Еще две медсестры работают в остальных палатах – по одной медсестре на десять пациентов.

Всего на смене работают семь медсестер и медбратьев. Пока трое или четверо работают в "зараженной" части отделения, остальные находятся в "чистой" зоне. В "зараженную" часть медсестры и медбратья обычно заходят за смену дважды и остаются там по три часа. В коронавирусном отделении работают не в три смены, как обычно в больнице, а в две – по 12 часов, поскольку на три смены по семь медсестер (обычно в отделении их пять) персонала не хватает.

Мы с Нонной обходим палаты, и она рассказывает мне про пациентов. Самой младшей – 41 год, COVID-19 был обнаружен у нее во время родов. Ребенок родился здоровым, а женщина была госпитализирована в коронавирусное отделение в тяжелом состоянии, однако уже через несколько дней ей стало лучше, и она готовится к выписке. Самому пожилому пациенту отделения – 98 лет. Среди пациентов оказались три супружеские пары. В двух случаях мужья находятся в критическом состоянии, оба в палате интенсивной терапии, а их жены, состояние которых оценивается как средней тяжести, лежат в обычных палатах.

(За несколько дней, которые прошли с тех пор до публикации материала, эту пару выписали. Что касается двух остальных супружеских пар в "Пнимит Вав", то за это время мужчины скончались, а женщины вернулись домой.)

За первые десять дней существования отделения в нем умерли три пациента. Все – пожилые люди, страдавшие другими тяжелыми заболеваниями. Двое заразились коронавирусом в синагоге, место заражения третьего осталось неизвестным.

Выходя из палаты после общения с пациентом Нонна каждый раз снимает и выбрасывает перчатки, протирает руки санитайзером и надевает новую пару перчаток, объясняя, что их нужно менять после каждого контакта с коронавирусным больным. Замечаю, что у Нонны очень красивая форма рук, с которых слезает кожа. Вся защитная экипировка одноразовая. По словам Нонны, нехватки в защитном снаряжении нет.

Барац рассказывает, что работа с пациентами в коронавирусном отделении практически не отличается от работы в "пнимит". Конечно, на смене меньше персонала, а в защитном костюме физически тяжело выполнять любые действия, но контингент отделения и обязанности медсестер остались примерно такими же. На посторонний взгляд отделение отличает от других только тишина и пустота. Нет посетителей.

Позже социальный работник отделения Ноа Штерен рассказывает, что медицинский центр "Ихилов" стал первой в Израиле больницей, которая иногда пускает к коронавирусным пациентам посетителей. Началось это с прощания. Когда врачи видели, что больной находится при смерти, они сообщали об этом родственникам, и те могли навестить умирающего. Или же, если не успели, попрощаться с умершим. Такое посещение сопряжено с рядом формальностей. Родственники должны договориться с социальным работником о дне и точном часе посещения и пройти инструктаж по облачению в защитный костюм. В отделение могут одновременно зайти только два посетителя и всего на десять минут. Со временем политика больницы смягчилась еще больше, и теперь в коронавирусных отделениях "Ихилов" можно навещать не только умирающих. В импровизированном "зале ожидания" в определенные часы обычно собирается очередь из нескольких семей. Ноа рассказывает, что она старается предоставить возможность посещения всем, кроме людей, находящихся в группе риска. Также в отделение запрещено впускать мужчин с бородой, но, учитывая высокий процент ультраортодоксального населения среди посетителей, этим распоряжением приходится пренебрегать, объясняя посетителям, какие риски они на себя берут.

"Нас мало, а работы много, но я обычно во время обхода все равно стараюсь перекинуться с пациентами хотя бы парой слов. И другие медики тоже. Пациенты все время одни, и им не только страшно, потому что всем известно, как внезапно может ухудшиться состояние больного COVID-19, но и одиноко. Поэтому мы все стараемся хотя бы немного уделять им время. Врачей здесь тоже зачастую можно увидеть за каким-то делом, которым в других отделениях обычно занят вспомогательный персонал", – рассказывает Нонна.

Как будто подтверждая ее слова, к нам подходит врач (то, что это врач, можно узнать только по наклейке на груди, иначе персонал в защитных костюмах не различить) и спрашивает, где взять для пациентки еще одно одеяло. Мне кажется, что в отделении очень жарко, но, видимо, это из-за комбинезона.

Мы провели в отделении максимум минут 20, а пот уже заливает глаза и очень хочется поскорее снять с себя полиэтиленовый комбинезон. Немного трудно представить, как можно три часа в нем работать.

Процедура разоблачения происходит в "чистом" предбаннике, тоже под руководством Нонны. Сначала снимаются бахилы, потом меняешь перчатки, снимаешь капюшон вместе со щитком и шапочкой, потом нужно вылезти из комбинезона так, чтобы не коснуться его внешней стороны, опять – перчатки, снять маску, надеть другую. У Нонны вся процедура занимает несколько секунд, у меня – гораздо дольше.

В "чистом" помещении защитный костюм не нужен, весь персонал ходит в обычных хирургических масках. В главном "чистом" зале по стенам висят мониторы. На одни мониторы выводятся показатели пациентов, на других можно наблюдать за тем, что происходит в палатах и общаться по видеосвязи с персоналом, находящимся внутри. Вся работа, не требующая прямого контакта с больным, проводится в "чистой" зоне.

Ноа, как Нонна и практически весь персонал отделения, работали в той же "пнимит" и до того, как она стала "коронавирусной". Но теперь у соцработников столько работы, что ей прислали в помощь еще одного социального работника. При этом соцработники в "зараженную" часть отделения заходить не могут и общаются с пациентами исключительно по телефону.

Нонне Барац, заместительнице главной медсестры отделения, 36 лет. Она репатриировалась в Израиль из Батуми десять лет назад, с мужем и двумя детьми. Семья поселилась в Тель-Авиве. Теперь у них четверо детей – мальчики 15, 12 и 4 лет, и полуторагодовалая девочка. В Батуми Нонна окончила педагогический институт, факультет русского языка и литературы, а потом получила диплом фармацевта.

"Когда мы приехали в Израиль, я решила попробовать переучиться на медсестру. Так сложилось, что мой отец, который тоже был педагогом, при этом очень увлекался медициной, и меня с детства к этому тянуло. После учебы я сразу пошла работать в "Ихилов", потом родила третьего сына, потом – долгожданную девочку. "Ихилов" – моя вторая семья, хотя сейчас я провожу здесь столько времени, что непонятно, где вторая, а где первая", – смеется Нонна.

"Страха совсем нет, потому что просто нужно соблюдать все правила безопасности. Но по детям скучаю ужасно. Они все время с мужем, а я нужна тут. Но это наша реальность, дети привыкли и меня поддерживают, особенно старший. И не жалуются. Они знают, что пациентов не выбирают", – говорит Нонна.

Материал подготовила Алла Гаврилова



