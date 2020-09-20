Эксперты: в первый год после выпуска вакцины против COVID-19 ее сможет получить только каждый 10-й в мире

Британский телеканал Sky News опубликовал оценки экспертов, согласно которым в первый год после выпуска вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 ее сможет получить только примерно каждый десятый человек в мире.

В репортаже приводится оценка доктора Клео Конторавди, доцента кафедры химического машиностроения Имперского колледжа Лондона, которая, анализируя мировые производственные мощности, говорит, что в 2021 году можно будет создать около двух миллиардов доз. Но, учитывая тот факт, что семь из девяти прототипов вакцин на поздних стадиях клинических испытаний требуют повторной вакцинации, в первый год после их выхода удастся привить немногим более 12% из 7,8 миллиардов населения Земли, отмечает она.

К концу 2022 года, при условии реализации плана по удвоению производственных мощностей, можно будет привить менее половины населения Земли, говорится в публикации.

В репортаже Sky News сказано, что в ближайшие годы придется соблюдать некоторые ограничения на поездки и социальную дистанцию, если только не произойдет кардинальный прогресс в технологии выпуска вакцин, который ускорил бы производство. Причем речь идет не только о производстве самой вакцины, но также о процессах ее наливания, закупоривания, маркировки и упаковки. На каждом из этих этапов могу возникать технологические проблемы, учитывая высокий уровень требований к данному жизненно важному продукту.

Журналисты Sky News были допущены на завод Wockhardt в Рексхэме, где британское правительство выкупило высокоскоростную производственную линию для производства готовой вакцины в течение следующих 18 месяцев. Начало производства запланировано на ноябрь 2020 года. Предполагаемый объем производства: 2-3 миллиона флаконов (в каждом по восемь доз) в месяц.

При этом в директор завода Wockhardt Рави Лимай напоминает, что, пока вакцина не будет одобрена регуляторами, все флаконы будут помещены в карантин. Если одобрения получено не будет, их придется уничтожить.

В случае Великобритании ставка делается, прежде всего, на так называемую "оксфордскую вакцину", клинические испытания которой проводят фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет. По мнению многих специалистов, она является наиболее перспективной из всех разработок в этой области в мире. На прошлой неделе, после окончания первого и второго этапов тестирования разработчики приступили к третьему, заключительному этапу, в котором принимают участие около 30 тысяч человек в США, Великобритании, Бразилии и ЮАР. Несмотря на то, что третий этап испытаний вакцины может продолжаться несколько лет, в конце августа директор Oxford Vaccine Group (группы ученых при Оксфордском университете, разрабатывающих вакцину от коронавируса) Эндрю Поллард заявил, что "оксфордская вакцина" может быть представлена регуляторам до конца 2020 года.



