Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье21 августа 2020 г., 17:50

Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии выявлено более 100 тысяч заразившихся, 809 заболевших умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии выявлено более 100 тысяч заразившихся, 809 заболевших умерли

В пятницу, 21 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. По неизвестной причине публикация данных была задержана, а потому их нельзя сравнивать с утренними данными 20 августа.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 100716 заразившихся. В настоящий момент заражены 22122 человека. Выздоровели после коронавируса 77785. 809 заболевших умерли.

764 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 390 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 116 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 146 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 28876 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах Иерусалим (3756), Бней Брак (1259), Модиин Илит (1028), Тель-Авив-Яффо (987), Ашдод (685).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют Эйн-Накуба, Илут и Ярка

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:50 Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии выявлено более 100 тысяч заразившихся, 809 заболевших умерли
13:32 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены более 450 заразившихся, четверо заболевших умерли
12:12 Официальные данные по коронавирусу в России: около 947 тысяч заразившихся, не менее 16189 умерших
08:58 Минздрав Украины: в общей сложности выявлено более 100 тысяч заразившихся коронавирусом, 2207 из них умерли
07:00 Жертвами коронавируса в мире стали более 801 тыс. человек, более 15,7 миллионов заразившихся признаны выздоровевшими
19:52 Коронавирус в Израиле: 114 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 795 умерли
19:13 Россия испытает вакцину от коронавируса на 40 тысячах добровольцах
16:22 Маленькие дети как большие переносчики коронавируса: результаты исследований
15:30 ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют Эйн-Накуба, Илут и Ярка
13:54 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены более 500 заразившихся, четверо заболевших умерли
...