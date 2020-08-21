Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии выявлено более 100 тысяч заразившихся, 809 заболевших умерли

В пятницу, 21 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. По неизвестной причине публикация данных была задержана, а потому их нельзя сравнивать с утренними данными 20 августа.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 100716 заразившихся. В настоящий момент заражены 22122 человека. Выздоровели после коронавируса 77785. 809 заболевших умерли.

764 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 390 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 116 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 146 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах Иерусалим (3756), Бней Брак (1259), Модиин Илит (1028), Тель-Авив-Яффо (987), Ашдод (685).

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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).