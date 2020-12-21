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NEWSru.co.il :: Здоровье21 декабря 2020 г., 08:06

Коронавирус в Израиле: почти 25 тысяч зараженных, за сутки выявлено около 3000

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: около 25 тысяч зараженных, за сутки выявлено около 3000

В 8:01, в понедельник, 21 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:52 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 376359 заразившихся (+2996 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 24992 человек (+917). 348266 (+2054) выздоровели после коронавируса. 3101 (+27) заболевших COVID-19 умерли.

838 (+104) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 456 (+9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 149 (+8) из них в критическом состоянии, 117 (+4) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 149 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 70575 тестов. В 4,1% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

Статистических данных по процессу вакцинации пока нет.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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