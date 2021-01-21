Коронавирус в Израиле: 1828 заболевших в больницах, 1156 в тяжелом и критическом состоянии

Вечером в четверг, 21 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:15.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 582293 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 81276 человек. 4232 заболевших COVID-19 умерли.

1828 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1156 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 394 из них в критическом состоянии, 315 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 93393 тестов. В 9,0% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 85 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 98 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Эйлат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 70% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

Правительство продлило режим жесткого карантина до конца января. Подробности

По данным минздрава Израиля на 18:15 21 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2407060 человек, вторую дозу – 801138 человек. Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 40 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 84% граждан, вакцинированы двумя дозами 33%, в категории 80-89 – 81%/34%, 70-79 – 88%/42%, 60-69% – 71%/29%, 50-59 – 54%/9%, 40-49 – 34%/5%, 30-39 – 17%/3%, 20-29 – 13%/2%, моложе 20 (но не младше 16) – 2%/0%.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса. (Лишь однажды, 18 января, в рейтинге Израиль уступил ОАЭ.)

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 20 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Турция, Дания, Ирландия, Испания, Словения. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.

Внимание: опрос предназначен исключительно для читателей, проживающих в Израиле

Массовая вакцинация против коронавируса в Израиле. Принять участие в опросе

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Вечером 19 января кабинет по борьбе с коронавирусом поддержал предложение о продлении режима национального локдауна на 10 дней, до 31 января.

Кроме того, принято решение о том, что для въезда в Израиль необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета или удостоверение о пройденной вакцинации, или справку о выздоровлении, выданную министерством здравоохранения. Это правило вступит в силу в ночь на субботу, 23 января.

Министр здравоохранения и министр культуры и спорта пришли к соглашению о продолжении соревнований в футбольных и баскетбольных высших лигах. Это решение нуждается в утверждении правительством. Ожидается, что такое разрешение будет получено утром 20 января.

Отметим, что министерство здравоохранения и координатор по борьбе с коронавирусом рекомендовали продлить режим карантина еще на две недели, на 10 дней предлагал продлить локдаун глава правительства Биньямин Нетаниягу. Предложение главы правительства было принято единогласно.

Если Кнессет утвердит решение о продлении режима локдауна, в ближайшие 11 дней будут действовать ограничения, которые были введены в Израиле в ночь на 8 января.

Будет закрыта почти вся система образования, за редким исключением запрещены вылеты за границу, выходить на работу будет разрешено только работникам жизнеобеспечивающих предприятий.

В одном помещении смогут находиться не более пяти человек. На открытом воздухе смогут собираться до 10 человек.

На период локдауна будут закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно. По просьбе министра просвещения Йоава Галанта сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Также сделано исключение для студентов, не имеющих доступа к дистанционному обучению. Они смогут сдавать экзамены на территории университета при условии, что их число не превышает 5% от общего числа экзаменуемых.

Места работы

Во время карантина разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.

Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

К списку жизнеобеспечивающих работ в третьем локдауне добавились адвокаты и сотрудники избиркомов.

Выход из дома

Продолжит действовать ограничение в 1 километр на удаление от места жительства. Можно находиться на детских площадках, пляжах, если они расположены в километре от дома.

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Общественный транспорт

На 50% будет сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

Полеты за границу

Международный аэропорт продолжит работать. Все въезжающие в Израиль перед посадкой на самолет должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета.

Все прилетающие из Великобритании, ЮАР, Дубая, Бразилии, Замбии будут принудительно отправляться на прохождение карантина в гостиницах.

Все остальные, прилетев из любой страны мира, должны будут сделать в аэропорту проверку на наличие коронавируса и провести две недели в домашнем карантине.

Религиозные обряды

В одном помещении смогут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.

Общепит

Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.