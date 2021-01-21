Массовая вакцинация против коронавируса в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

Израиль одним из первых в мире начал массовую вакцинацию населения против коронавируса и является мировым лидером по темпам вакцинации. Ожидается, что весной процесс в основном будет завершен.

В ходе данного опроса редакция NEWSru.co.il планирует выяснить, насколько активно участвуют в этом процессе наши читатели – кто из них привит, кто нет и почему. Мы сравним полученные результаты с общенациональными данными.

Мы также рассчитываем узнать, как оценивают респонденты действия правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. Вопросы будут касаться и разъяснительной кампании.

Кроме того, мы просим читателей спрогнозировать, когда будет одержана победа над пандемией COVID-19.

Внимание: опрос предназначен исключительно для читателей, проживающих в Израиле

Массовая вакцинация против коронавируса в Израиле. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 16 вопросов)

По данным минздрава Израиля на утро 21 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2364828 человек (около 71 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 691876 человек (около 134 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 40 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 84% граждан, вакцинированы двумя дозами 33%, в категории 80-89 – 81%/34%, 70-79 – 88%/42%, 60-69% – 71%/29%, 50-59 – 54%/9%, 40-49 – 34%/5%, 30-39 – 17%/3%, 20-29 – 13%/2%, моложе 20 (но не младше 16) – 2%/0%.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса. (Лишь однажды, 18 января, в рейтинге Израиль уступил ОАЭ.)