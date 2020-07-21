Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено почти 2000 заразившихся

Утром во вторник, 21 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 52687 заразившихся (+1973 за последние сутки). В настоящий момент заражены 29883 человек (+1459). 422 заболевших умерли (+7).

Состояние 260 (+1) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 78 (+3) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 131 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

670 (-11) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 22382 (+507) выздоровели после коронавируса.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4443), Бней Брак (2259), Тель-Авив-Яффо (2005), Ашдод (1106), Бейтар Илит (1054).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 27390 тестов.





