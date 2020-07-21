Коронавирус в Израиле: более 30 тысяч зараженных, 424 умерших

Вечером во вторник, 21 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 53559 заразившихся. В настоящий момент заражены 30488 человек. 424 заболевших умерли.

Состояние 256 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 77 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 129 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

673 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 22647 выздоровели после коронавируса.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 27299 тестов.