Коронавирус в Израиле: в настоящий момент больны 4743 человека, еще один больной умер

Вечером в воскресенье, 21 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 20734 заболевших. В настоящий момент заражены 4743 человека. 306 заболевших умерли.

Состояние 40 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 53 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

209 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 15685 выздоровели после коронавируса.

По данным минздрава, наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян возрасте от 20 до 29 лет.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,5%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 41-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведен 6017 тестов.

Гендиректор минздрава: "Не думаю, что необходимо вводить всеобщий карантин В воскресенье, 21 июня, гендиректор министерства здравоохранения Хези Леви провел свой первый инструктаж для журналистов после вступления в эту должность. Хези Леви говорил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе среди молодежи.

Он призвал израильтян в случае недомогания, даже при слабо выраженных симптомах, обращаться к лечащему врачу за направлением на анализ на коронавирус. При этом он отметил, что минздраву удалось существенно сократить время, которое проходит от обращения к врачу до получения результата теста. Сегодня результат готов через 3,5 дня.

Минздрав объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус. Главное изменение касается членов семьи больного, диагноз которого был установлен. Они пройдут проверку на коронавирус даже в том случае, если у них нет симптомов.

Также тест рекомендуется пройти всем тем, кто контактировал с больным человеком в школе, во время совместной поездки в транспорте, а также, возможно, просто мог встретиться с ним, например, в школе.

Анализы будут делаться жильцам домов престарелых или социального жилья, гериатрических отделений и клиник, находившимся в контакте с больным человеком.

Анализы можно пройти по направлению семейного врача, который должен определить необходимость такого теста.

Тесты на коронавирус могут пройти особые группы населения, которым минздрав рекомендует такую проверку.

Кроме того, анализ будет делаться всем пациентам, поступившим в больницу и имеющим симптомы коронавируса.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 21 июня, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 1022, пятеро умерли. Ранее сообщалось, что более 600 заразившихся выздоровели. Более 5000 человек находятся на карантине.

Утром в воскресенье было объявлено о 43 новых заразившихся в Хевроне, Шхеме и Туль-Кареме.

За последние 24 часа в ПА проведены 2350 тестов на коронавирус. Всего с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 50000 человек.

В статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в арабских кварталах Иерусалима (таких около половины) и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

3 июня председатель палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ о продлении чрезвычайного положения на 30 дней, начиная с 4 июня.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 21 июня, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 467530 человек (4101 за последние сутки), около 9,0 млн заразились, более 3,7 млн инфицированы в настоящее время, более 4,8 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 5,2%.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (121980 умерших, за сутки умерли 573 человек, летальность 5,2%). Далее следуют Бразилия (50058, 968, 4,7%), Великобритания (42661, 128, 14,0%), Италия (34610, 49, 14,5%), Франция (29633, 16, 15,5%), Испания (28752, ?, 9,9%; минздрав Испании 20 июня дал другую оценку – 28322, +1200 по сравнению с данными за предыдущие две недели, которые не менялись), Мексика (20781, 387, 11,9%), Индия (13346, 376, 3,2%), Бельгия (9696, 1, 16,0%), Иран (9507, 115, 4,7%), Германия (8961, 1, 4,7%), Канада (8465, 58, 8,2%), Россия (8002, 161, 1,4%), Перу (7861, 201, 3,1%), Нидерланды (6089, 8, 12,3%), Швеция (5053, 0, 9,0%), Турция (4927, 22, 2,6%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Руанде, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 2,3 млн человек. Сотни тысяч заразившихся (>200000) выявлены в Бразилии, России, Испании, Великобритании, Индии, Перу, Италии, Чили, Иране.