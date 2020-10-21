Коронавирус в мире: Израиль на 30-м месте по относительной смертности

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 200 тысяч человек (по состоянию на 21 октября, таких стран 28). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заразившихся. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире было выявлено 38200894 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (более 2,3 миллионов новых заразившихся за неделю, примерно на 100 тысяч больше, чем неделю назад), 1088738 из них умерли (около 35,6 тыс. за неделю, что примерно на 14% меньше, чем неделю назад). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,9% (не изменилась за неделю).

За последние недели наиболее заметен рост темпов распространения болезни в Индии, США, Бразилии, Мексике, Аргентине, Иране, России, Колумбии, Испании.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ

(отношение числа умерших от этого заболевания к числу заразившихся, в процентах; данные по Covid19info)

1. Мексика 860714 заразившихся, 86893 (+2473) умерших, летальность 10,1%

2. Италия 434449, 36705 (+459), 8,4%

3. Иран 539670, 31034 (+1964), 5,8%

4. Великобритания 762542, 43967 (+949), 5,8%

5. Канада 206349, 9848 (+120), 4,8%

6. Бельгия 240159, 10489 (+250), 4,4%

7. Перу 874118, 33875 (+456), 3,9%

8. Франция* 939147, 34589 (0, данных за шесть недель нет), 3,7%

9. Индонезия 368842, 12734 (+707), 3,5%

10. Испания 1029668, 34210 (+1006), 3,3%

11. Колумбия 974139, 29272 (+1131), 3,0%

12. Бразилия 5274817, 154888 (+3825), 2,9%

13. Нидерланды 244391, 6814 (+315), 2,8%

14. Чили 494478, 13702 (+306), 2,8%

15. Аргентина 1018999, 27100 (+2528), 2,7%

16. США 8237605, 220229 (+5148), 2,7%

17. Турция 351413, 9445 (+488), 2,7%

18. ЮАР 706304, 18656 (+628), 2,6%

19. Германия 385591, 9955 (+215), 2,6%

20. Ирак 434598, 10366 (+396), 2,4%

21. Пакистан 324744, 6692 (+91), 2,1%

22. Филиппины 360775, 6690 (+318), 1,8%

23. Украина 317967, 5948 (+694), 1,9%

24. Россия 1431635, 24635 (+1669), 1,7%

25. Индия 7651107, 115950 (+5333), 1,5%

26. Бангладеш 391586, 5699 (+122), 1,5%

27. Саудовская Аравия 342968, 5217 (+130), 1,5%

28. Израиль 306503, 2278 (+223), 0,7%



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные Statista на 21 октября по 30 странам с самым высоким показателем)

1. Перу 1055

2. Бельгия 914

3. Боливия 749

4. Бразилия 736

5. Чили 730

6. Испания 728

7. Эквадор 726

8. Мексика 684

9. США 670

10. Великобритания 656

11. Панама 616

12. Италия 606

13. Аргентина 600

14. Колумбия 586

15. Швеция 581

16. Франция 496

17. Молдова 451

18. Северная Македония 406

19. Нидерланды 389

20. Ирландия 382

21. Иран 375

22. Армения 370

23. Косово 356

24. ЮАР 320

24. Румыния 305

25. Босния и Герцеговина 300

27. Гондурас 269

28. Ирак 268

29. Канада 265

30. Израиль 255



Отметим, что Израиль впервые с начала эпидемии оказался в списке 30 стран мира с самой высокой относительной смертностью от COVID-19.

ПО АБСОЛЮТНЫМ ЧИСЛАМ

Больше всего смертей

1. США 220229

2. Бразилия 154888

3. Индия 115950

4. Мексика 86893

5. Великобритания 43967



Больше всего заразившихся

1. США 8237605

2. Индия 7651107

3. Бразилия 5274817

4. Россия 1431635

5. Испания 1029668

