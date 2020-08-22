Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии выявлено почти 102 тысячи заразившихся, 819 заболевших умерли

В субботу, 22 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 101856 заразившихся. В настоящий момент заражены 22393 человека. Выздоровели после коронавируса 78644. 819 заболевших умерли.

824 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 398 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 119 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 177 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 27112 тестов.

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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).