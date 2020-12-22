Коронавирус в Израиле: около 28 тысяч зараженных, за сутки выявлено более 3700

В 8:28, во вторник, 22 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:33 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 380095 заразившихся (+3736 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 27628 человек (+2636). 349356 (+1090) выздоровели после коронавируса. 3111 (+10) заболевших COVID-19 умерли.

857 (+19) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 472 (+16) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 147 (-2) из них в критическом состоянии, 119 (+2) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 154 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 86857 тестов (рекордное число с начала эпидемии). В 4,2% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Согласно заявлению министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, за первые два дня вакцинации вакцину от коронавируса получили в Израиле уже почти 30 тысяч человек. 22 декабря в 10 городах на периферии открылись прививочные пункты, которые будут обслуживать клиентов всех больничных касс. Министерство здравоохранения, в соответствии с договором, подписанным с компанией Pfizer, не оглашает точное число вакцин, полученных до сих пор Израилем. Однако ряд СМИ сообщают со ссылкой на источники в минздраве, что Израиль уже получил около 500-600 тысяч доз вакцины, и каждый день в страну прибывают новые партии. В рамках массовой вакцинации первыми получают вакцину медицинские работники, а также лица старше 60 лет и люди из группы риска – то есть израильтяне, состояние здоровья которых таково, что они больше других рискуют тяжело заболеть, заразившись коронавирусом.