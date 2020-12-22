Коронавирус в Израиле: увеличивается количество больных в тяжелом состоянии

Вечером во вторник, 22 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:15.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 381454 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 27551 человек. 3128 заболевших COVID-19 умерли.

861 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 499 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 156 из них в критическом состоянии, 116 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 161 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 93772 тестов (рекордное число с начала эпидемии). В 4,1% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней-Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

22 декабря в 10 городах на периферии открылись прививочные пункты, которые будут обслуживать клиентов всех больничных касс. Министерство здравоохранения, в соответствии с договором, подписанным с компанией Pfizer, не оглашает точное число вакцин, полученных до сих пор Израилем. Однако ряд СМИ сообщают со ссылкой на источники в минздраве, что Израиль уже получил около 500-600 тысяч доз вакцины, и каждый день в страну прибывают новые партии. В рамках массовой вакцинации первыми получают вакцину медицинские работники, а также лица старше 60 лет и люди из группы риска – то есть израильтяне, состояние здоровья которых таково, что они больше других рискуют тяжело заболеть, заразившись коронавирусом.