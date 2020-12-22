Вакцину от коронавируса в Израиле получили уже 30 тысяч человек

Согласно заявлению министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, за первые два дня вакцинации вакцину от коронавируса получили в Израиле уже почти 30 тысяч человек.

Во вторник, 22 декабря, в 10 городах на периферии открылись прививочные пункты, которые будут обслуживать клиентов всех больничных касс.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса вакциной Pfizer началась в Израиле в воскресенье, 20 декабря.

Министерство здравоохранения, в соответствии с договором, подписанным с компанией Pfizer, не оглашает точное число вакцин, полученных до сих пор Израилем. Однако ряд СМИ сообщают со ссылкой на источники в минздраве, что Израиль уже получил около 500-600 тысяч доз вакцины, и каждый день в страну прибывают новые партии.

В рамках массовой вакцинации первыми получают вакцину медицинские работники, а также лица старше 60 лет и люди из группы риска – то есть израильтяне, состояние здоровья которых таково, что они больше других рискуют тяжело заболеть, заразившись коронавирусом.