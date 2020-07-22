Коронавирус в Израиле: выявлено около 2000 заразившихся за сутки, но число тяжелых случаев не растет

Утром в среду, 22 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 54663 заразившихся (+1976 за последние сутки). В настоящий момент заражены 31313 человек (+1430). 430 заболевших умерли (+8).

Состояние 259 (-1) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 82 (+4) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 128 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

663 (-7) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 22920 (+538) выздоровели после коронавируса.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 29079 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4700), Бней Брак (2366), Тель-Авив-Яффо (2032), Ашдод (1131), Бейтар Илит (1128).

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

С 22 июля министерство здравоохранения сократило период самоизоляции для бессимптомных инфицированных коронавирусом. Решение было принято в соответствии с новыми данными ВОЗ, согласно которым, после 9 дней проявления симптомов коронавируса шансы на заражение окружающих резко падают. Минздрав сообщает, что инфицированный может выйти из карантина, если с начала появления у него симптомов прошло десять дней и если уже три дня симптомов (повышенной температуры и проблем с дыханием) не наблюдается. То есть, минимальный карантинный период для симптоматичных больных составит 13 дней. Для тех, кто не может определить точную дату появления симптомов, карантинный период составит 10 дней после получения положительного результата на наличие коронавируса плюс три дня без симптомов. Если человек переносит коронавирусное заболевание без симптомов, карантинный период составит 10 дней с момента получения положительного результата на коронавирус. Исключение составляют три группы населения, в случае которых для выхода из карантина необходимо получить отрицательный результат на наличие коронавируса: пациенты, госпитализированные с COVID-19 на любом этапе болезни; жильцы и пациенты домов престарелых, реабилитационных больниц и любых гериатрических учреждений; люди с ослабленной иммунной системой. Карантинный период для людей, приехавших из-за границы, или для тех, кто находился в контакте с зараженными коронавирусом, не изменился и составляет 14 дней. Для выхода из карантина не требуется проведение теста на коронавирус, но необходимо разрешение врача.