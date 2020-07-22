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NEWSru.co.il :: Здоровье22 июля 2020 г., 09:41

Минздрав сократил карантинный период для бессимптомных инфицированных коронавирусом

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Минздрав сократил карантинный период для инфицированных

Министерство здравоохранения сократило период самоизоляции для бессимптомных инфицированных коронавирусом.

Решение было принято в соответствии с новыми данными ВОЗ, согласно которым, после 9 дней проявления симптомов коронавируса шансы на заражение окружающих резко падают.

Минздрав сообщает, что инфицированный может выйти из карантина, если с начала появления у него симптомов прошло десять дней и если уже три дня симптомов (повышенной температуры и проблем с дыханием) не наблюдается. То есть, минимальный карантинный период для симптоматичных больных составит 13 дней.

Для тех, кто не может определить точную дату появления симптомов, карантинный период составит 10 дней после получения положительного результата на наличие коронавируса плюс три дня без симптомов.


Если человек переносит коронавирусное заболевание без симптомов, карантинный период составит 10 дней с момента получения положительного результата на коронавирус.

Исключение составляют три группы населения, в случае которых для выхода из карантина необходимо получить отрицательный результат на наличие коронавируса: пациенты, госпитализированные с COVID-19 на любом этапе болезни; жильцы и пациенты домов престарелых, реабилитационных больниц и любых гериатрических учреждений; люди с ослабленной иммунной системой.

Отметим, что карантинный период для людей, приехавших из-за границы, или для тех, кто находился в контакте с зараженными коронавирусом, не изменился и составляет 14 дней.



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