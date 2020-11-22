Коронавирус в Израиле: около 8500 зараженных, за неделю более 4500 выздоровели, 36 умерли

В 7:46, в воскресенье, 22 ноября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:28 утра. Сравнение с данными за 21 ноября затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 328583 заразившихся (+5123 за неделю, несколько больше, чем неделю назад, около 730 в сутки). При этом в настоящий момент заражены 8479 человек (+563 за неделю). 317347 (+4524 за неделю) выздоровели после коронавируса. 2757 заболевших COVID-19 умерли (+36 за неделю, самый низкий показатель за последние три месяца).

534 (-2 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 313 (+25) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 127 из них в критическом состоянии, 131 (+9) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 86 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 15343 тестов. В 2,8% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1120), Нацерете (402), Тель-Авиве-Яффо (304) и Хайфе (302). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).