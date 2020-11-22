Коронавирус в Израиле: заражены более 8500 человек, свыше 300 в тяжелом состоянии
В 11:01, в воскресенье, 22 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:06 утра. Сравнение с данными за 21 ноября затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Более ранние данные за 22 ноября мы сравнивали с данными недельной давности.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 328613 заразившихся (в течение последней недели в среднем +730 в сутки). При этом в настоящий момент заражены 8508 человек. 317348 выздоровели после коронавируса. 2757 заболевших COVID-19 умерли.
572 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 318 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 139 из них в критическом состоянии, 120 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 98 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 существенно не менялось, но число зараженных последовательно росло.
За последние сутки проведены 15346 тестов. В 2,8% случаев выявлялся коронавирус.
Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.
Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1122), Нацерете (402), Тель-Авиве-Яффо (305) и Хайфе (305). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.
Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
В связи с ростом числа тяжелобольных COVID-19 власти предупреждают о возможности третьего карантина
Заместитель министра здравоохранения Йоав Киш заявляет, что выступает против новых послаблений карантинных мер, и предупреждает, что в связи с новым ростом эпидемии коронавируса в стране может быть принято решение о третьем карантине.
Напомним, во вторник, 24 ноября, начнется фронтальное обучение в пятых и шестых классах школ в "зеленых" городах.
Киш вслед за гендиректором минздрава Хези Леви предлагает учителям регулярно проходить проверки на коронавирус.
При этом министерство здравоохранения выступает против возобновления работы закрытых торговых центров. На прошлой неделе генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви на очередной пресс-конференции заявил, что планируется открыть в стране несколько торговых центров, чтобы проверить, реально ли соблюдать в таких местах ограничение на число покупателей, а также возможно ли проводить в случае заражения кого-то из сотрудников или покупателей эпидемиологическое исследование.
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