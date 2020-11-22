Коронавирус в Израиле: заражены более 8500 человек, свыше 300 в тяжелом состоянии

В 11:01, в воскресенье, 22 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:06 утра. Сравнение с данными за 21 ноября затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Более ранние данные за 22 ноября мы сравнивали с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 328613 заразившихся (в течение последней недели в среднем +730 в сутки). При этом в настоящий момент заражены 8508 человек. 317348 выздоровели после коронавируса. 2757 заболевших COVID-19 умерли.

572 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 318 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 139 из них в критическом состоянии, 120 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 98 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 существенно не менялось, но число зараженных последовательно росло.

За последние сутки проведены 15346 тестов. В 2,8% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1122), Нацерете (402), Тель-Авиве-Яффо (305) и Хайфе (305). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В связи с ростом числа тяжелобольных COVID-19 власти предупреждают о возможности третьего карантина

Заместитель министра здравоохранения Йоав Киш заявляет, что выступает против новых послаблений карантинных мер, и предупреждает, что в связи с новым ростом эпидемии коронавируса в стране может быть принято решение о третьем карантине.

Напомним, во вторник, 24 ноября, начнется фронтальное обучение в пятых и шестых классах школ в "зеленых" городах.

При этом министерство здравоохранения выступает против возобновления работы закрытых торговых центров. На прошлой неделе генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви на очередной пресс-конференции заявил, что планируется открыть в стране несколько торговых центров, чтобы проверить, реально ли соблюдать в таких местах ограничение на число покупателей, а также возможно ли проводить в случае заражения кого-то из сотрудников или покупателей эпидемиологическое исследование.