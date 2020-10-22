Коронавирус в Израиле: за сутки умерли более 40 больных COVID-19

В 13:25 в четверг, 22 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 11:16.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 307965 заразившихся (+1316 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 19207 человек (-1947 за сутки). 286438 (+3231 за сутки) выздоровели после коронавируса. 2319 (+41 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1046 (-29 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 600 (-2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 226 (-6) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 163 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 42974 тестов. Коронавирус выявляли примерно в 3,1% случаев.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (2761) и Бней Браке (1299). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивало на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус; достигнуто), 4) процент госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести и тяжелом менее 3% (почти достигнуто).

В воскресенье, 18 октября, в соответствии с решением правительства, начался первый этап выхода страны из режима общего карантина, введенного 18 сентября. Власти подчеркивают: большинство карантинных мер остаются в силе.

На первом этапе:

– возобновили работу детские сады;

– открылись малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей;

– кафе и рестораны начали оказывать услуги take away;

– снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров;

– открылись национальные парки и пляжи;

– открылись площадь у Стены Плача и Храм Гроба Господня для молитв в небольших группах ("капсулах");

– снят запрет на поход в гости при соблюдении ограничения на скопления людей;

– разрешено собираться на открытом пространстве до 20 человек, в помещении – до 10 человек.



Наибольшее опасение властей вызывает процесс возобновления работы детских садов и йешив, так как этот шаг, особенно в "красных" городах может привести к новому всплеску эпидемии коронавирусной болезни.

В конце прошлой недели кабинет министров по борьбе с коронавирусом определил список "красных" населенных пунктов, в которых уровень заболеваемости остается высоким, несмотря на общий карантин. В этот список вошли Бней-Брак, Бейтар-Илит, Эльад, Модиин-Илит, Рехасим и отдельные районы Иерусалима. Рехасим 20 октября исключили из списка. Другие населенные пункты останутся "красными" до среды, 21 октября. Вместе с тем, вопреки мнению экспертов, указывавших на эпидемиологическую опасность, министрами было принято решение об открытии в этих городах учреждений системы образования для детей в возрасте до шести лет.

Внедрение следующего этапа послаблений начнется, видимо, в начале ноября.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Не исключено, что второй и третий этап "поменяют местами" из-за неготовности системы образования.

Пятый этап – открытие отелей и бассейнов. Переход к нему возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение на проведение конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств.

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.