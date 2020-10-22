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NEWSru.co.il :: Здоровье22 октября 2020 г., 17:46

Около 50% заразившихся COVID-19 врут во время эпидемиологического расследования

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Около 50% заразившихся COVID-19 врут во время эпидемиологического расследования

Управление тылом, отвечающее за выявление и прерывание цепочек заражения COVID-19, сообщило, что около 50% заразившихся не говорят правды во время эпидемиологического расследования или отказываются сотрудничать.

В Управлении тылом отмечают, что без сотрудничества со стороны граждан будет невозможно разорвать цепочки заражения, и эта проблема особенно остро встанет в период сезонного гриппа.

В Управлении говорят, что каждый дознаватель тратит до четырех часов на каждое расследование, однако в некоторых случаях, граждане кладут трубку уже через несколько минут разговора.


Согласно оценкам Управления тылом, при стопроцентном сотрудничестве со стороны населения ежедневно в карантин отправлялось бы около 40 тысяч израильтян.

Из данных, опубликованных Управлением тылом, также следует, что большая часть граждан, получивших распоряжение о начале соблюдения режима самоизоляции, не сообщают о начале карантина минздрав, и таким образом, невозможно проверить, соблюдают ли они рекомендации.

От 40% до 50% граждан, получивших рекомендацию сделать тест на коронавирус, игнорируют рекомендацию.

Сайт 13-го канала израильского телевидения сообщает, что ЦАХАЛ передал свои рекомендации, однако пока принято решение ограничиться разъяснительной кампанией, которая начнется на следующей неделе, а также повышением уровня дознавателей Управления тылом, привлечения к проведению расследований специалистов, говорящих по-арабски и на идише и стандартизацией протокола опроса.

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