Коронавирус в Израиле: за неделю почти 11 тысяч заразившихся выздоровели

Утром в воскресенье, 23 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 102150 заразившихся. В настоящий момент заражены 22022 человека. 79303 выздоровели после коронавируса. 825 заболевших умерли.

864 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 408 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 112 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 186 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 10795 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3386), Бней Брак (1009), Тель-Авив-Яффо (860), Модиин Илит (796), Ашдод (624).

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В сравнении с данными недельной давности (16 августа) число выявленных зараженных коронавирусом с момента начала эпидемии увеличилось на 9746 (темпы прироста числа зараженных немного сократились по сравнению с прошлой неделей). Число зараженных на текущий момент сократилось на 1303. Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось на 10903. Отметим, что число тяжелобольных за последнюю неделю почти не изменилось, а число подключенных к аппаратам ИВЛ даже немного уменьшилось.

19 августа министерство здравоохранения объявило, что была допущена ошибка при учете умерших от коронавируса в домах престарелых и гериатрических центрах, вечером в статистику были включены дополнительно 53 летальных случая. Вскоре после этого стало известно, что в официальную статистику не были включены и данные о больных, скончавшихся от коронавируса или его осложнений в стенах своего дома, речь шла еще о 13 случаях. В итоге, за неделю число умерших от COVID-19 в Израиле в официальной статистике возросло на 146.