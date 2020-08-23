Коронавирус в Израиле: 398 в тяжелом состоянии, с начала эпидемии умерли 834 больных

Вечером в воскресенье, 23 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 102380 заразившихся. В настоящий момент заражены 22045 человека. 79501 выздоровели после коронавируса. 834 заболевших умерли.

868 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 398 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 115 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 195 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 10963 тестов.

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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

19 августа министерство здравоохранения объявило, что была допущена ошибка при учете умерших от коронавируса в домах престарелых и гериатрических центрах, вечером в статистику были включены дополнительно 53 летальных случая. Вскоре после этого стало известно, что в официальную статистику не были включены и данные о больных, скончавшихся от коронавируса или его осложнений в стенах своего дома, речь шла еще о 13 случаях. В итоге, за неделю число умерших от COVID-19 в Израиле в официальной статистике возросло на 146.