Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
26 - 31°
Эйлат:
28 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье23 августа 2020 г., 20:06

Коронавирус в Израиле: 398 в тяжелом состоянии, с начала эпидемии умерли 834 больных

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 398 в тяжелом состоянии, с начала эпидемии умерли 834 больных

Вечером в воскресенье, 23 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 102380 заразившихся. В настоящий момент заражены 22045 человека. 79501 выздоровели после коронавируса. 834 заболевших умерли.

868 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 398 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 115 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 195 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 10963 тестов.


Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3386), Бней Брак (1009), Тель-Авив-Яффо (860), Модиин Илит (796), Ашдод (624).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют арабские деревни Эйн-Накуба, Илут и Кафр Бара

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

19 августа министерство здравоохранения объявило, что была допущена ошибка при учете умерших от коронавируса в домах престарелых и гериатрических центрах, вечером в статистику были включены дополнительно 53 летальных случая. Вскоре после этого стало известно, что в официальную статистику не были включены и данные о больных, скончавшихся от коронавируса или его осложнений в стенах своего дома, речь шла еще о 13 случаях. В итоге, за неделю число умерших от COVID-19 в Израиле в официальной статистике возросло на 146.


Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 6:21. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:36, вышел на официальном сайте в 11:12 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:06 Коронавирус в Израиле: 398 в тяжелом состоянии, с начала эпидемии умерли 834 больных
17:26 В больнице Эйлата откроется специальное отделение для жертв сексуального насилия
15:52 ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют арабские деревни Эйн-Накуба, Илут и Кафр Бара
13:41 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены более 300 заразившихся, пятеро заболевших умерли
11:17 Коронавирус в Израиле: за неделю почти 11 тысяч заразившихся выздоровели
10:55 Официальные данные по коронавирусу в России: около 957 тысяч заразившихся, не менее 16383 умерших
09:36 Минздрав Украины: в общей сложности выявлено около 105 тысяч заразившихся коронавирусом, 2271 из них умерли
06:05 Жертвами коронавируса в мире стали около 813 тысяч человек, около 6,3 млн инфицированы
20:46 Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии выявлено почти 102 тысячи заразившихся, 819 заболевших умерли
17:44 Израильский певец Омер Адам заразился коронавирусом, находясь в Греции
...