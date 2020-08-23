Коронавирус в Израиле: 398 в тяжелом состоянии, с начала эпидемии умерли 834 больных
Вечером в воскресенье, 23 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 102380 заразившихся. В настоящий момент заражены 22045 человека. 79501 выздоровели после коронавируса. 834 заболевших умерли.
868 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 398 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 115 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 195 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 10963 тестов.
Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3386), Бней Брак (1009), Тель-Авив-Яффо (860), Модиин Илит (796), Ашдод (624).
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Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.
Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.
Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 47-м месте. См. подробнее
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
19 августа министерство здравоохранения объявило, что была допущена ошибка при учете умерших от коронавируса в домах престарелых и гериатрических центрах, вечером в статистику были включены дополнительно 53 летальных случая. Вскоре после этого стало известно, что в официальную статистику не были включены и данные о больных, скончавшихся от коронавируса или его осложнений в стенах своего дома, речь шла еще о 13 случаях. В итоге, за неделю число умерших от COVID-19 в Израиле в официальной статистике возросло на 146.
Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 6:21. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:36, вышел на официальном сайте в 11:12 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".