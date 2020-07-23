Коронавирус в Израиле: выявлено более 2000 заразившихся за сутки

Утром в четверг, 23 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 56748 заразившихся (+2085 за последние сутки). В настоящий момент заражены 32755 человек (+1442). 433 заболевших умерли (+3).

Состояние 295 (+36) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 79 (-3) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 131 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

715 (+52) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 23560 (+620) выздоровели после коронавируса.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 27597 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4952), Бней Брак (2550), Тель-Авив-Яффо (2074), Ашдод (1134), Бейтар Илит (1148).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).