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NEWSru.co.il :: Здоровье23 июля 2020 г., 19:45

Коронавирус в Израиле: более 300 тяжелобольных

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Коронавирус в Израиле: растет количество тяжелых больных

Вечером в четверг, 23 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 57453 заразившихся. В настоящий момент заражены 33097 человек. 440 заболевших умерли.

Состояние 302 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 83 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 127 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

702 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 23916 выздоровели после коронавируса.


Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 27597 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (50382), Бней Брак (2583), Тель-Авив-Яффо (2071), Ашдод (1119), Бейтар Илит (1150).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": в шести из них заражены более 1% жителей

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).


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