Коронавирус в Израиле: 377 заразившихся за последние сутки

Утром во вторник, 23 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 21246 заболевших (+377 за последние сутки). В настоящий момент заражены 5127 человек. 307 заболевших умерли (0 за сутки).

Состояние 42 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 49 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

194 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 15812 выздоровели после коронавируса.

По данным минздрава, в течение последнего месяца наиболее часто коронавирус диагностируется у израильтян возрасте от 20 до 29 лет.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,5%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 41-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 12970 тестов.

Ослабление карантинных мер на фоне роста числа заразившихся

22 июня после почти трехмесячного перерыва возобновилось движение поездов в Израиле. При этом введены различные ограничения, позволяющие соблюдать требования минздрава: пассажиры должны заказывать билеты заранее, и, как сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ", на понедельник заказаны 40 тысяч билетов, пятая часть от обычного числа пассажиров, пользующихся услугами железнодорожного транспорта. На входе на станцию пассажирам будут мерить температуру, вход в вагон разрешен исключительно в маске. Также пассажирам запрещено есть и пить во время поездки. Кабинет министров по борьбе с коронавирусом обсудит также предложение, согласно которому в каждом вагоне будет находиться контролер, следящий за выполнением распоряжений. По распоряжению правительства, число пассажиров в каждом поезде пока не может превышать 500 человек. До коронавирусного кризиса, в обычный период общее число пассажиров одного поезда в часы пик составляло 800-1000 человек.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 22 июня, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 1170, пятеро умерли. 597 заразившихся выздоровели. В настоящее время инфицированы 568 человек. Более 5000 человек находятся на карантине.

Утром в понедельник было объявлено о 82 новых заразившихся в Хевроне и окрестностях, Шхеме, Бейт-Лехеме, Рамалле. После полудня стало известно о еще 60 – в районе Хеврона.

Сообщается также, что тесты всех 270 жителей Газы, вернувшихся из Египта, были отрицательными, тем не менее эти люди помещены в двухнедельный карантин.

В статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в арабских кварталах Иерусалима (таких около половины) и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

3 июня председатель палестинской администрации Махмуд Аббас издал указ о продлении чрезвычайного положения на 30 дней, начиная с 4 июня.

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 23 июня, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 475118 человек (3672 за последние сутки), более 9,2 млн заразились, около 3,8 млн инфицированы в настоящее время, около 5,0 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 5,1%.

Уже 27 дней на Covid19info нет новых сведений об умерших от коронавируса в Испании.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (122610 умерших, за сутки умерли 363 человек, летальность 5,2%). Далее следуют Бразилия (51407, 748, 4,6%), Великобритания (42805, 72, 14,0%), Италия (34657, 23, 14,5%), Франция (29663, 23, 15,5%), Испания (28752, ?, 9,9%; минздрав Испании 22 июня дал другую оценку – 28324, +1 по сравнению с данными за 21 июня), Мексика (22584, 759, 12,2%), Индия (14015, 312, 3,2%), Иран (9742, 119, 4,7%), Бельгия (9696, 0, 16,0%), Германия (8969, 7, 4,7%), Канада (8493, 12, 8,2%), Перу (8223, 178, 3,2%), Россия (8206, 95, 1,4%), Нидерланды (6090, 0, 12,3%), Швеция (5122, 69, 8,7%), Турция (4974, 24, 2,6%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Руанде, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.