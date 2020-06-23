Объявлено о введении ограничений на передвижение в районах Тверии и Эльада
Во вторник, 23 июня, члены кабинета министров по борьбе с коронавирусом приняли решение о введении ограничений на передвижение жителей в нескольких районах Тверии и Эльаде, где число заразившихся коронавирусной инфекции соответствует "красному уровню" заболеваемости.
Сайт 12-го канала ИТВ сообщает, что в настоящее время в Тверии официально зарегистрировано 50 больных, большинство из них (41 человек), проживают в районе "далет". Несколько больных проживают в районах в Кирьят-Шмуэль, Рамат-Тверия, Шикун Ватиким, Ноф Кинерет и Морадот. Количество заболевших в городе выросло на 4% за последние три дня.
В Эльаде обеспокоенность специалистов вызывает большое количество больных (83 человека) относительно численности населения города.
Телеканал "Кан-11" передал, что на совещании также обсуждалась предложение объявить "красной зоной" несколько районов Бат-Яма, где в настоящее время больны 159 человек. Хотя относительно численности населения горда показатель заболеваемости высок, ограничительные меры не были введены в связи с тем, что больные равномерно распределены по городу и невозможно выделить район, который можно было бы обозначить "эпицентром заражения".
Режим ограничений вступит в силу в 08:00 24 июня и будет действовать семь дней.
Мэр Тверии в интервью телеканалу "Кан-11" заявил, что ему ничего не известно о введении ограничений в городе, и он считает их излишними.
Вечером во вторник, 23 июня, минздрав опубликовал уточненные данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 21467 заболевших, это на 459 больных больше, чем было вечером 22 июня. За прошедшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусом, количество жертв болезни составило 308.
Состояние 40 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 49 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
189 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 15860 выздоровели после коронавируса.
Ранее 23 июня министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сделал специальное заявление по поводу новой вспышки эпидемии коронавируса.
"Не будет нового всеобщего карантина. Возможно, что уже сегодня мы объявим об ограничениях на передвижение в нескольких населенных пунктах для того, чтобы прервать цепочку заражаемости. Но полного карантина не будет", - сказал министр здравоохранения. Он добавил: "Готовность людей и местных органов власти сотрудничать с нами приведет желаемый результат. Будет меньше больных, темпы заболевания будут ниже, экономика продолжит функционировать, а жизнь будет нормальной, насколько это возможно в условиях коронавируса".
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