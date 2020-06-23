Объявлено о введении ограничений на передвижение в районах Тверии и Эльада

Во вторник, 23 июня, члены кабинета министров по борьбе с коронавирусом приняли решение о введении ограничений на передвижение жителей в нескольких районах Тверии и Эльаде, где число заразившихся коронавирусной инфекции соответствует "красному уровню" заболеваемости.

Сайт 12-го канала ИТВ сообщает, что в настоящее время в Тверии официально зарегистрировано 50 больных, большинство из них (41 человек), проживают в районе "далет". Несколько больных проживают в районах в Кирьят-Шмуэль, Рамат-Тверия, Шикун Ватиким, Ноф Кинерет и Морадот. Количество заболевших в городе выросло на 4% за последние три дня.

В Эльаде обеспокоенность специалистов вызывает большое количество больных (83 человека) относительно численности населения города.

Телеканал "Кан-11" передал, что на совещании также обсуждалась предложение объявить "красной зоной" несколько районов Бат-Яма, где в настоящее время больны 159 человек. Хотя относительно численности населения горда показатель заболеваемости высок, ограничительные меры не были введены в связи с тем, что больные равномерно распределены по городу и невозможно выделить район, который можно было бы обозначить "эпицентром заражения".

Режим ограничений вступит в силу в 08:00 24 июня и будет действовать семь дней.

Мэр Тверии в интервью телеканалу "Кан-11" заявил, что ему ничего не известно о введении ограничений в городе, и он считает их излишними.

Вечером во вторник, 23 июня, минздрав опубликовал уточненные данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 21467 заболевших, это на 459 больных больше, чем было вечером 22 июня. За прошедшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусом, количество жертв болезни составило 308.

Состояние 40 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 49 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

189 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 15860 выздоровели после коронавируса.

Ранее 23 июня министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сделал специальное заявление по поводу новой вспышки эпидемии коронавируса.